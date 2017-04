Cavallo italiano, Disciplinare dei Libri genealogici Mipaaf: materia da non trascurare

2 aprile 2017

in Varie

Sovente capita di ascoltare delle inesattezze in materia di “libri genealogici” e cavallo italiano. Facciamo chiarezza.

Il MIPAAF gestisce ed attua il Disciplinare dei Libri genealogici per:

I Libro: Cavallo Orientale;

II Libro: Cavallo Anglo-Arabo:

III Libro: Cavallo Sella Italiano.

Il I Libro: equini provenienti dalle zone di origine del cavallo orientale, diviso in due sezioni:

A) Puro Sangue Orientale ( p.s.o.) cavalli discendenti dei Purosangue Arabi o Orientali ed i loro incroci con i p.s.a ( W.A.H.O);

B) Orientale, diverso dal Puro Sangue Orientale e dal Puro Sangue Arabo.

Il II Libro: è riservato ai cavalli Anglo Arabi, definiti secondo le indicazioni della Conferenza Internazionale C.I.A.A. . I soggetti con percentuale di sangue arabo inferiore al 25% vengono classificati “Anglo Arabo di complemento”, tale condizione deve essere evidenziata in tutti i documenti ufficiali.

Il Libro III, ovvero quello del Sella Italiano, conta quattro sezioni:

A) cavalli nati dall’incrocio tra stalloni sella italiano iscritti al Registro Principale con fattrici delle razze Maremmana, Salernitana, Persana, Puro Sangue Inglese e Anglo Araba, iscritte ai rispettivi libri genealogici e registri anagrafici;

B) cavalli nati dall’incrocio tra fattrici sella italiano iscritte al registro principale ovvero, ove previsto al registro supplementare, con stalloni delle razze Maremmana, Salernitana, Persana e Anglo Araba, iscritti nei rispettivi libri genealogici o registri anagrafici e che abbiano superato con esito positivo le valutazioni genetiche previste dal disciplinare per le prove di valutazione genetica in stazione degli stalloni di razza Sella italiano;

C) cavalli nati dall’incrocio tra fattrici sella italiano iscritte al registro principale ovvero ove previsto al registro supplementare , con stalloni Puro Sangue Inglese iscritti al repertorio stalloni;

D) cavalli nati da stalloni sella italiano iscritti al registro principale e da fattrici sella iscritte al registro principale ovvero ove previsto, al registro supplementare.

La conoscenza normativa , nella difficile professione di allevatore, non è un optional.

Filippo Caporossi