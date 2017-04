CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 2017: programma

27 aprile 2017

in Endurance

Pronto il programma dei CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI che si correranno dal 2 al 3 giugno 2017 a San Vito al Tagliamento (Pn).

Il Centro Ippico Tagliamento e l’Ass.ne Serenissima Cavalli son lieti di comunicare il ricco programma ufficiale della manifestazione completo di Commissione Veterinaria e Giudicante.

Oltre ai due Campionati Assoluti, Senior e Young Riders, si svolgeranno anche le CEI2* e la CEI1* nonché le gare interregionali della domenica valevoli per il Campionato TRIVENETO / ALPE ADRIA E FRIULI V.G.

3 gli anelli per la 160 km. blu, rosso e giallo per un totale di 6 giri, due gli anelli per la 120, blu e rosso

Di seguito il programma in dettaglio

PROGRAMMA CAMPIONATO ITALIANO e interregionale