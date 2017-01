C.I. Bosana: tempo di esami per i Tecnici Endurance

7 dicembre 2016

in Emilia Romagna, Endurance

Riceviamo e pubblichiamo – E’ stata approvata l’organizzazione della sessione d’esame per il passaggio di livello Tecnici Endurance in programma in Emilia Romagna il 21 dicembre p.v. presso il C.I. LA BOSANA asd – Piozzano (PC).

Si invitano i Tecnici partecipanti a controllare i rinnovi delle proprie autorizzazioni a montare per l’anno in corso ed i requisiti richiesti a seconda del livello di interesse.

LE ISCRIZIONI DEVONO ESSERE INVIATE SUL MODULO PUBBLICATO NEL CALENDARIO FORMAZIONE CORSI 2016 ENTRO E NON OLTRE IL 16/12/2016

Si comunica inoltre che il Presidente della Commissione d’esame sarà il Sig. Pietro Moneta.