Boom di iscritti al CEI1* in Umbria

18 aprile 2017

in Endurance, Lazio, Toscana, Umbria

A cavallo tra le dolci colline Umbre e Toscane, l’Agriturismo il Felcino di Città della Pieve (Pg), attende con entusiasmo il circo dell’endurance che esordisce in questa location il prossimo fine settimana.

L’organizzazione, nelle mani del Centro Ippico Wild Horse, ha predisposto un cartellone di gara capeggiato dall’interessante CEI1* che oggi chiude le iscrizioni.

Mentre scriviamo ben 21 sono i partenti risultano presenti in questa categoria ma c’è tempo fino alla mezzanotte per iscriversi.

L’evento umbro è il primo di un circuito di gare che vede impegnate 3 regioni differenti ovvero la Toscana, l’Umbria e il Lazio.

Dunque la tappa sarà valida sia per l’interregionale che per il Campionato di ciascuna regione.

Di seguito il programma in dettaglio

PROGRAMMA