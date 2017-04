ASSISI: SOLIDARIETA’ A CAVALLO IL 13 E 14 MAGGIO 2017

7 aprile 2017

in Umbria, Varie

E’ iniziato il conto alla rovescia per “Sport Equitazione e Salute”, kermesse che si svolgerà ad Assisi i prossimi 13 e 14 maggio.

Sabato 13 maggio:

alle 11: 30 si alzerà il sipario, grazie al convegno di presentazione “Sport, Sport Equestri e Salute”, che avrà luogo presso il Comune di Assisi.

Nel primo pomeriggio, intorno alle ore: 15: 30, si giocherà una partita di calcio tra Nazionale Frati e personaggi dello spettacolo, sport e giornalismo. A seguire cena per tutti gli intervenuti.

«L’incasso della partita di calcio sarà devoluto in beneficenza al Comune di Cascia per la ristrutturazione della Chiesa di “Santa Rita” e al “Policlinico Gemelli” di Roma, per la ricerca sulle malattie gastroenterologiche, in particolare il Morbo di Crhon».

Domenica 14 maggio:

Passeggiata a cavallo, nelle splendide località di Assisi e limitrofe vicinanze; partenza dal’ allevamento “Carfagna” ed arrivo all’Abbazia di Assisi.

Qui verrà impartita la benedizione; certa la presenza di una pattuglia a cavallo dell’Arma dei Carabinieri.

Da sempre la solidarietà e il cavallo sono un binomio vincente: ad Assisi, il 13 e 14 maggio 2017, ne avremo l’ennesima dimostrazione.

Filippo Caporossi