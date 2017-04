ANICA: DOMENICA 23 APRILE 2017 SI SVOLGERA’ L’ ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA DEI SOCI

18 aprile 2017

in Varie

L’ Assemblea annuale Ordinaria dei soci ANICA (Associazione Nazionale Italiana Cavallo Arabo) si svolgerà domenica 23 aprile 2017, alle ore 9:30, in quel di Roma – Hotel “Sheraton” (Parco de’ Medici).

L’assise discuterà ed approverà due importantissimi documenti contabili: il Bilancio Consuntivo 2016 e il Bilancio Previsionale 2017.

Per molti, la prossima domenica, non sarà in scuderia o in gara, ma scandita da argomentazioni aventi ad oggetto “approfondimento tecnico – contabile” e “programmatico – gestionale”. L’ ANICA è, ormai da molti anni, “un’amica fedele” dell’ Endurance italiano.

Buon lavoro a quanti parteciperanno ai lavori assembleari.

Filippo Caporossi