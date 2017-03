ALICE MISINO E MELISSA BISOFFI IN GARA ALL’ESTERO NEL WEEKEND

10 marzo 2017

in Endurance, International

Il weekend che ci apprestiamo a vivere, il secondo di marzo 2017, è di “impegno internazionale” per due amazzoni italiane: Alice Misino e Melissa Bisoffi.

Alice si cimenterà in un CE1* 80 km in programma a Bou Thib, negli Emirati Arabi Uniti, in sella a Bint Eleesha, una purosangue araba di mantello sauro.

Di ugual prestigio il CEI2* 120 km di Tordera, in Spagna, che vedrà tra i concorrenti anche Melissa che avrà, come compagna di gara, Sapraya De Bozouls, una psa baia.

Forza ragazze!

Filippo Caporossi