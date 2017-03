Ai posti di partenza per Vittorito

27 febbraio 2017

Torna l’appuntamento con la gara internazionale di Vittorito. Il fine settimana tra il 7 ed il 9 aprile, sulle colline che sovrastano il fiume Aterno, torneranno a radunarsi gli appassionati di tutta Italia per riempire il bellissimo percorso curato dall’Associazione “I Cavalieri dell’Antera” e dalla famiglia Marrama.

Ogni anno sono migliaia le persone che si ritrovano in questo bellissimo angolo d’Abruzzo, riempiendone gli scorci con colori, grida, sorrisi e soprattutto tanto, tanto sport: l’atmosfera gioiosa e amichevole che si respira in questi luoghi, anche grazie all’attitudine della gente di queste lande, è un must che chiunque dovrebbe sperimentare almeno una volta nel corso della propria carriera agonistica.

Prossimamente potremo fornirvi tutti i dettagli riguardanti questa attesissima manifestazione, per il momento sono note le categorie Internazionali che vi si correranno: sono le CEI3*, CEI2* (anche per young riders e juniors), e CEI1*.



Si uniranno alle gare con le stelle, la prima tappa MiPAAF e le regionali d’Abruzzo.

A presto, su queste pagine, per tutte le novità!