A Vittorito una bella domenica di Endurance

30 maggio 2017

Avantieri, domenica 28 maggio 2017, a Vittorito (Aq) si è svolta una tappa della “Coppa Abruzzo 20 17”; che ha avuto, ai nastri di partenza, 34 binomi.

Nella “lunga”, la CEN/R B (81 km), a vincere è stata Raissa Di Paolo che, con un punteggio finale di 8,40270, si è imposta su Luca Del Sordo e Francesco Artese.

“Dominio rosa” nella categoria ESORDIENTI (40 km): successo per Soraya Susco; quindi Francesca Brancati e Anna Laura Zagaro.

A classifiche esposte, questi i verdetti nella “palestra” della Debuttanti (27 km): sul gradino più alto del podio Shannon Cornacchione; argento per Ludovica Budroni e bronzo al collo di Emanuele Luca Massola.

Degno di nota il punteggio di merito dell’ amazzone Sofia Lo Tauro.

Ancora una volta, come mai ha mancato lungo il correre inesorabile del tempo in questi anni, Vittorito è stata, per una domenica, la “casa” di molti enduristi.

Filippo Caporossi