90 BINOMI NEL LAZIO, IL COMMENTO DI MAURIZIO PAOLUCCI

18 marzo 2017

Tra qualche ora, domenica 19 marzo 2017, il Centro equestre “Ranieri di Campello” – Pratoni del Vivaro, Rocca di Papa (Roma) ospiterà la II^ tappa del Campionato Regionale Endurance Fise Lazio.

Ben 90 binomi ai nastri di partenza, provenienti anche dalle limitrofe Regioni dell’ Italia Centrale, nello specifico: Abruzzo, Campania, Toscana e Umbria.

Soddisfatta la dirigenza regionale che, con il tecnico e giudice nazionale di disciplina Maurizio Paolucci, afferma: «E’ un risultato straordinario, a preiscrizioni concluse. Ci rende molto soddisfatti e fiduciosi, anche in vista dei mesi a venire. Riportare l’Endurance nell’incantevole location del Centro equestre “Ranieri di Campello”, come già avvenuto nel novembre scorso in occasione del Trofeo dei Circoli Lazio 2016, emoziona sempre. L’amalgama e l’intesa, crescenti in seno allo staff, in primis con il dottor Fabrizio Pochesci che da quest’anno è anch’egli delegato Endurance, stanno scrivendo pagine bellissime di sport e di amic izia ».

Buona gara a tutti.

Filippo Caporossi