40.000 €: piatto ricco per Sardegna Endurance Festival

25 maggio 2017

in Endurance, Sardegna

Il Comitato Organizzatore di Sardegna Endurance Festival non ha di certo badato a spese mettendo sul piatto un montepremi che raramente si vede in Europa.

40.000,00 € il bottino di gara ai quali vanno sommati i tanti rimborsi spese di 400,00 € per i traghetti (i primi 70 cavalli che si iscriveranno entro il 15 giugno avranno diritto al buono sconto) e gli altrettanti premi in materiale tecnico messi a disposizione dai partner che interverranno e ai quali verrà data la giusta visibilità.

Il montepremi è uno dei più ricchi se non il più ricco dell’anno, tutto rivolto a quei binomi che sapranno si essere i più veloci, ma che al contempo avranno la capacità di portare il proprio cavallo in cancello veterinario finale nella migliore condizione possibile.

Dal 29 giugno al 2 luglio, L’Horse Country Resort di Arborea in Sardegna, si trasformerà nell’”Arena dell’Endurance” regalando emozioni e ricordi indelebili.

Il cospicuo monteprei verrà ripartito non soltanto nelle gare Fei ma anche nelle regionali senza dimenticare i premi per i cavalli nati in Sardegna.

Sul link che segue la ripartizione puntuale.

MONTEPREMI

ISCRIZIONI