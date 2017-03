-20 giorni a Bairo!

10 marzo 2017

Manca meno di un mese al consueto appuntamento con la seconda tappa del Campionato Regionale Endurance Piemonte, che come di consueto si svolgerà nella bellissima cornice del circolo ippico Rolanda Quarter Horses, in quel di Bairo (TO). Torna una manifestazione che, per la professionalità degli organizzatori, l’efficienza e modernità delle strutture, e la bellezza dei luoghi, ha visto i suoi numeri crescere costantemente di anno in anno: la scorsa edizione, lo ricordiamo con piacere, ha visto al via ben 78 binomi nelle varie categorie.

Quest’anno la data è fissata per il 2 Aprile, ma non fatevi trarre in inganno: in realtà la chiusura delle iscrizioni è fissata per il 30 Marzo prossimo, quindi tra venti giorni giusti giusti, e per iscrivervi non dovrete fare altro che utilizzare la piattaforma di enduranceonline.it, che ospita anche il programma in PDF; programma che potete vedere comunque in fondo all’articolo.

Nessuna variazione per quanto riguarda le categorie in gara, rimangono le stesse categorie dello scorso anno: una CEN B di 81 Km, una CEN A di 54 Km, una Esordienti di 40 ed una Debuttanti di 27 Km. Stupendi i percorsi ed il circondario, a corollario di una struttura decisamente fuori dal comune: il Comitato Organizzatore si augura di continuare a crescere anche con questa edizione, con il vostro aiuto. A questo proposito, importante ricordare che i posti in box sono limitati, e che verranno attribuiti fino all’esaurimento: importante quindi evitare per quanto possibile di prendersi all’ultimo momento. I recapiti per qualsiasi informazione sono nel programma della manifestazione, a noi non resta che ringraziarvi per la lettura ed augurarvi un arrivederci a Bairo!