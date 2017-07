15-17 settembre: al via il ricco Campionato Italiano ANICA

in Endurance, Lazio

Da qualche giorno sono stati sollevati i veli sull’elegante locandina del 31° Campionato Italiano ANICA.

l’ANICA ha deciso di dedicare una vetrina esclusivamente all’evento italiano come è giusto che sia per una kermesse di così alto valore.

Il valore in questo caso non viene misurato solamente dal cospicuo montepremi, 60.000 € in totale, bensì da quello dell’appartenenza ad un’associazione che guarda alla salvaguardia del puro sangue arabo, ai suoi allevatori, ai proprietari dunque ai cavalieri.

Per quanto riguarda la location ANICA ha scelto l’ippodromo di Capannelle di Roma per convergere tutte le discipline equestri interessate dal Campionato Italiano ovvero l’Endurance, il galoppo, lo show e il western dressage.

Le date da cerchiare in calendario sono 15-17 settembre.

Sarà possibile nei prossimi giorni, trovare tutte le informazioni necessarie sul sito dell’ANICA e su Sportendurance.it