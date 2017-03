12 marzo, Vittorito: gara qualificante

28 febbraio 2017

in Abruzzo, Endurance

Domenica 12 marzo verrà inaugurata la stagione endurance a Vittorito (Aq) in Abruzzo.

Taglio del nastro per la prima gara di endurance dell’anno che farà da apripista all’atteso internazionale di Aprile, quando arriveranno in Abruzzo da tutta Europa alla ricerca anche della qualifica per gli Europei 2017 senior.

Il prossimo 12 il cartellone prevede gare qualificanti per la categorie CEN B/R, Esordienti e debuttanti.

Info:

INFO

Adriano Marrama 347.8129973

Gianfelice D’Agostino 380.3515981

Marinella Marrama 389/7861886

Email: m.marrama@inwind.it

Segue programma

Programma